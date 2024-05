Rezultate SIPEX T1, 2024: Cifră de afaceri de 69,3 milioane de lei, un avans de 10% față de perioada similară din 2023 Ploiești, 14 mai 2024: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 27 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2024. Compania a inregistrat o cifra de afaceri de 69,3 milioane de lei, un avans de 10% fața de aceeași perioada a anului 2023, susținuta de creșterea vanzarilor in toate cele 3 canalele de distribuție. Activitatea din canalul B2B a adus cea mai mare contribuție, cu un avans al vanzarilor de 17%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

