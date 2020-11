Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați din Marea Britanie sunt gemeni, deși s-au nascut in ani diferiți. Și nu la cateva secunde sau minute distanța la cumpana dintre ani, cum se mai intampla, ci la doi ani distanța unul de altul. Cum este posibil? Parinții au incercat de mai multe ori sa aiba copii și cum nu reușeau, au apelat…

- Actorul Mads Mikkelsen, cunoscut din „The Hunt”, „Rogue One: A Star Wars Story” si „Hannibal”, se afla in negocieri cu Warner Bros pentru a-l inlocui pe Johnny Depp in filmul „Fantastic Beasts 3”, informeaza The Hollywood Reporter, citat de News.ro.Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat in prezent in…

- The Sun a dezvaluit ca un bancher britanic, care a folosit case de pariuri private inregistrate pe insula caraibiana Curacao pentru a plasa miza uriașa, este persoana cea mai intersata de lupta pentru președinția SUA. Cursa pentru Casa Alba este extrem de stransa.”Este cel mai mare pariu pus vreodata…

- BUCURESTI, 29 oct – Sputnik, Doina Crainik. Al doilea val de infectari cu coronavirus este mai periculos decat primul si se așteapta ca perioada de varf sa dureze mai multe luni, potrivit SAGE, citat de Daily Mail. © REUTERS / POOL / Ludovic MarinFranța intra in Lockdown: Consecințe grave pentru…

- Specialistii britanici subliniaza ca al doilea val va genera un "varf mai mic, dar mai lung" al ratei deceselor cauzate de Covid-19, informeaza Evz. The Sun relateaza ca "al doilea val din aceasta iarna va fi mai rau decat ceea ce a experimentat Marea Britanie in primavara". Sursa citata avertizeaza…

- Pentru a nu fi obligat sa-și inchida afacerea in plina carantina, proprietarul unui pub din Lancashire a inceput sa vanda meniuri la preț de 1 pence, informeaza The Sun. Demersul acestuia a fost primit cu bucurie de oamenii din comunitate. Inițial, afaceristul a oferit mancarea gratis, dar acest lucru…

- Gamerii s-au revoltat dupa ce au vazut este promovat jocul FIFA 21 de cei de la EA Sports in revistele pentru copii din Marea Britanie. In poza care a devenit virala se vede clar cum, deși este vorba de o reclama pentru copii, apar și microtranzacțiile din Ultimate Team, atat de detestate și de controversate.…

- Un agent din dispozitivul de securitate al ministrului britanic de Externe, Dominic Raab, a fost suspendat din funcție dupa ce și-a uitat arma in avion, scrie Sky News. Ministrul de Externe britanic a facut o vizita oficiala in SUA și a revenit in Marea Britanie vineri. Agentul din dispozitivul de securitate…