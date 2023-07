Potrivit presei din Irlanda, cantareața Nothing Compares 2 U, Sinead O’Connor, a murit la varsta de 56 de ani, la doar 18 luni de la moartea tragica a fiului ei in varsta de 17 ani. In ultima sa postare pe rețelele de socializare, artista a publicat o poza cu fiul ei decedat și a scris: „De atunci traiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu”.