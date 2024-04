Stiri pe aceeasi tema

- "Juan Vicente Perez Mora a intrat in eternitate la varsta de 114 ani. Acest barbat originar din El Cobre a oferit Venezuelei recordul de longevitate atribuit de Cartea Recordurilor Guinness", a scris presedintele tarii sud-americane, Nicolas Maduro, intr-un mesaj publicat pe reteaua de socializare X,…

- Ionița de la Clejani trece prin momente dureroase. Tatal sau, Marin Manole, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Barbatul a fost o figura cunoscuta in lumea muzicii, bucurandu-se de succes și in țara, dar și in strainatate.

- Dumitru „Take” Macri, legenda Rapidului, s-a stins din viața la 92 de ani. Pe 28 aprilie, fostul fundaș central ar fi implinit 93 de ani. Dumitru Macri era ultimul supraviețuitor al echipei Rapidului din anii '50 și era stabilit la Paris, acolo de unde s-a stins din viața la 92 de ani, potrivit vișiniu.ro.„Dumitru…

- Lumea filmului internațional este in doliu dupa ce Richard Lewis, actorul american care a jucat in zeci de comedii, s-a stins din viața pe data de 27 februarie, in urma unui atac de cord. Acesta a decedat la varsta de 76 de ani.

- Fosta sotie a primului premier al Romaniei dupa Revolutie, Petre Roman, s-a stins din viata la varsta de 83 de ani. Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la varsta de 83 de ani, chiar la azilul din Snagov unde era internata de cateva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit in…

- S-a stins din viața Octavian Udriște, cel caruia i se mai spunea și „parintele” metroului din București. Unul dintre cei mai importanți ingineri romani din domeniul cailor ferate a murit la varsta de 88 de ani.

- Lumea sportului internațional e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 24 de ani, detinatorul recordului mondial la maraton. Potrivit primelor informații, acesta a murit intr-un accident rutier impreuna cu antrenorul sau.

- Carmen Lela s-a stins din viața pe data de 20 ianuarie 2024, chiar in ziua in care a implinit 38 de ani, scrie Ziare.com. Din cate se se pare, artista a avut o viața grea, luptandu-se de ceva timp cu o boala crancena.Artista a copilarit in Dorohoi, la casa de copii, impreuna cu fratele ei. Devenise…