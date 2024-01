Sindicatul EUROPOL acuză presiuni asupra polițiștilor: „Ne-au pus politicienii să fugărim fermierii și transportatorii” Protestele transportatorilor și fermierilor, care țin, de mai multe zile, captata atenția opiniei publice – și implicit a autoritaților – au generat o reacție și de la nivelul Sindicatului Europol. Reprezentanții Sindicatului Europol acuza public șefi din Poliție – pe care ii catalogheaza drept „slugi ale oamenilor politici” – ca au pus presiune pe polițiști […] The post Sindicatul EUROPOL acuza presiuni asupra polițiștilor: „Ne-au pus politicienii sa fugarim fermierii și transportatorii” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a acuzat public șefi din Poliție pe care i-a calificat drept „slugi ale oamenilor politici” care au pus presiune pe polițiști in ultimele zile pentru „a face orice” pentru a bloca protestul transportatorilor și fermierilor. Sindicatul a precizat ca polițiștilor li s-a cerut sa plaseze…

- Sindicatul Europol reclama public faptul ca, in contextul protestelor organizate in ultimele zile de transportatori si fermieri, „fata de mii de politisti s-a pus presiune in aceste zile sa faca ORICE pentru a bloca” autovehiculele scoase pe drumuri de catre protestatari, sindicatul acuzand ca astfel…

- Sindicatul Europol a susținut duminica seara tarziu ca „politicienii” au pus polițiștii și jandarmii sa opreasca prin orice mijloace fermierii și transportatorii sa intre in București și sa ii impiedice sa blocheze drumurile publice. „Coaliției de guvernamant ii este frica de democrație” și se folosește…

- Protestatarii au blocat sambata punctul de trecere de la vama Siret, parcand tractoarele astfel incat traficul rutier sa fie imposibil. Mai multe echipaje de Poliție au venit la fața locului. Peste 200 de vehicule participa la protestul de la Vama Siret. Citește și: Șoferița rasturnata in rapa cu mașina,…

- Protestele transportatorilor si fermierilor de la marginea Capitalei nu s-au incheiat. Ei au ramas pe marginea drumului E 85, in Afumați și sunt hotarați sa nu plece pana cand Guvernul nu le va soluționa revendicarile. Cele mai importante sunt o reducere masiva a tarifului la RCA și preturi mai mici…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- Asociația Forța Fermierilor și Federația Naționala a Fermierilor anunța ca, pe data de 22 noiembrie curent, agricultorii vor ieși la protest masiv. Fermierii din mai multe raioane se vor deplasa cu tehnica agricola spre Chișinau, spun responsabilii.