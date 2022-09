Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR (USS CFR) si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) protesteaza joi in fata sediului Consiliului Concurentei din Piata Presei Libere in intervalul orar 9:30-10:30. Totodata, in intervalul orar 10:45-12:45, sindicalistii protesteaza la sediile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, SNTFC “CFR Calatori” SA, CN CF “CFR” SA si Autoritatii pentru Reforma Feroviara. Conform unui comunicat al Confederatiei Meridian, sindicalistii cer stoparea actiunilor care conduc la…