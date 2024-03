Stiri pe aceeasi tema

- Absolvent al Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și al Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București, dr. Catalin Ștefan, medic primar ORL și medic specialist chirurgie plastica și microchirurgie reconstructiva, care activeaza in Brașov și București, a profesat…

- Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala, este urmarit penal pentru purtare abuziva, fiind acuzat ca, in timpul unei operatii, in urma unei dispute cu echipa care il asista, a scos un electrocauter din plaga unei paciente aflata pe masa si l-a intepat pe un…

- Obezitatea este o problema de sanatate publica, care necesita interventii imediate si coordonate, a declarat, luni, presedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, Catalina Poiana, potrivit Agerpres. In contextul Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Obezitatii, a fost lansata luni campania…

- Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a da gratis spitalele CFR catre baronii locali PSD și PNL a scos in evidența un tun imobiliar incredibil regizat la Spitalului Clinic nr. 1 Cai Ferate „Witting”. Forma finala a Hotararii care va fi adoptata de Guvern privind transferul Spitalului…

- Constructia Autostrazii Pascani- Suceava a facut un nou pas important, prin avizarea Studiului de Fezabilitate de catre Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. ‘Si Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului…

- Stabilirea unui diagnostic corect in cazul bolilor rare poate dura luni sau chiar ani, a declarat, miercuri, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga, care a precizat ca 72% din totalul acestor afectiuni sunt genetice, iar unul din cinci cancere este rar, potrivit…

- Tunul imobiliar pregatit de ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, prin trecerea spitalelor CFR catre autoritațile locale scoate la lumina un aranjament ilegal incredibil catre primaria municipiului Buzau condusa de edilul PSD Constantin Toma. Solicitarea respectuoasa…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din București deschide o noua etapa a cercetarii științifice medicale, inaugurand astazi Centrul de Cercetare Dezvoltare de Structuri Terapeutice Inovative (InnoTher). Prin intermediul acestei structuri