Sindicatele de la Finanțe reiau protestele! Ce nemulțumiri au Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00, sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Joi 18.05.2023 va avea loc pichetarea Ministerului Finanțelor si Agenției Naționale de Administrare Fiscala, instituții cu rol in: aplicarea Programului de guvernare, in elaborarea si implementarea strategiei in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice; administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

