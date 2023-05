Stiri pe aceeasi tema

- 30% dintre candidații la admiterea in școlile MAI au picat proba sportiva. Sindicatul național al polițiștilor și personalului contractual anunța, intr-un comunicat, ca 30% dintre candidații la școlile MAI au fost declarați nepromovați. ”Situația poate degenera dramatic. Numarul candidaților care vor…

- Sindicatul National al Politistilor si al Personalului Contractual (SNPPC) solicita acordatea dreptului la greva pentru polițiști. Dupa greva anunțata de profesori, ca urmare a salariilor mici, și polițiștii și personalul contractual din Ministerul de Interne anunța ca ar putea intra in greva. Principalele…

- Politistii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), politistii de penitenciare și pensionarii militari au protestat sambata dimineața, 25 martie, la sediul instituției conduse de Lucian Bode.Sindicaliștii au transmis Guvernului, MAI si Parlamentului cateva revendicari principale, printre care se numara…

- Admitere 2023 in școlile MAI: Un nou concurs urmeaza sa fie organizat in luna aprilie. Cate posturi vor fi disponibile Un nou concurs de admitere in școlile MAI de agenți și subofițeri/maiștri militari urmeaza sa fie demarat incepand cu luna aprilie. In total vor fi scoase la concurs 2.880 de locuri,…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual someaza Guvernul: fie le sunt indeplinite revendicarile, fie organizeaza proteste de amploare, care pot duce la „blocarea sistemului”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intr-un comunicat al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual se arata ca fostul inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Salaj, chestorul Marius Mihaila, ar fi fost imputernicit, spun sindicaliștii, la o alta structura importanta a MAI, in fruntea ei: Oficiul Național…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual trage un semnal de alarma, dupa ce s-a ajuns ca in școlile militare sa nu se mai intre pe baza de concurs, ci doar pe baza mediei obținute la bacalaureat. Acest lucru se intampla din cauza slabei salarizari, iar din acest motiv tinerii…

- Polițiștii iau atitudine! In martie 2023 vor incepe protestele, deoarece, considera aceștia, Guvernul, M.A.I. și Parlamentul ii sfideaza. „Guvernul, M.A.I. și Parlamentul ne sfideaza, și in 2023, drepturile economice, sociale și profesionale. Am tot negociat cu decidenții politici, le-am transmis, tuturor,…