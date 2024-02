Stiri pe aceeasi tema

- Sute de reprezentanti ai Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” sunt asteptati sa protesteze, joi, in fata Ministerului Sanatatii si ulterior la Ministerul Muncii, nemultumiti de rezultatul negocierilor cu Guvernul privind cresterile salariale.Ei afirma ca angajatii din sanatate vor beneficia, in medie,…

- Dupa ce ieri, edilul capitalei, Ion Ceban a venit cu mai multe acuzații la adresa Guvernarii spunind ca Primaria Capitalei este țina unor atacuri fara precedent, cu o reacție a venit și purtatorul de cuvint al Guvernului. ”Dragi colegi din presa, am mai primit și din online o intrebare legata de acele…

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, va efectua vizite la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și la Ministerul Justiției (MJ) in cursul zilei de marți, unde se va intalni cu reprezentanții sindicatelor din poliție și penitenciare, conform informațiilor furnizate de surse guvernamentale. La aproximativ…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a solicitat recent guvernului suplimentarea plafonului pentru plata pensiilor militare in ianuarie. Pensiile militare ale MAI costa bugetul de stat 1,5 mld. euro anual, adica aproape 8 mld. lei, relateaza Ziarul Financiar.1,5 miliarde de euro anual costa in 2024…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a solicitat, recent, Guvernului, suplimentarea plafonului pentru plata pensiilor militare in ianuarie. Pensiile militare ale MAI costa bugetul de stat 1,5 mld. euro anual, adica aproape 8 mld. lei.

- ”Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Ministerului Finantelor si institutiilor subordonate acestuia, vor initia, in data de 27 decembrie, o actiune de protest sub forma unei greve japoneze, ce se va manifesta prin purtarea de catre acestia a unei banderole de culoare alba. La…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual anunta ca, de saptamana viitare, incep protestele fata de politicile fiscal bugetare. Eii amenința chiar ca ar putea ajunge pana la boicotarea alegerilor din 2024.

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual anunta ca, de saptamana viitare, incep protestele fata de politicile fiscal- bugetare ”discriminatorii si ineficiente”, avertizand ca, daca nu se vor gasi soluții la solicitarile lor, vor boicota cele 4 sesiuni de alegeri din 2024. ”Protestam…