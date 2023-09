Stiri pe aceeasi tema

- ”Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare si mai reprezentativa organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, afiliata la Blocul National Sindical, anunta public ca in data de 15 septembrie 2023 va declansa o greva de avertisment care are scopul de a atrage atentia asupra…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare și mai reprezentativa organizație sindicala a ceferiștilor din Romania, afiliata la Blocul Național Sindical, a anunțat public ca pe 15 septembrie 2023 va declanșa o greva de avertisment. Greva are scopul de a atrage atenția asupra…

- Revendicarile sindicatelor din STB care amenința cu greva sa fie realiste, spune directorul STB, Adrian Criț, intr-un interviu la RFI.Adrian Criț declara ca a primit o notificare din partea sindicaliștilor, legata de inceperea conflictului colectiv de munca. Liderii sindicali amenința cu greva generala,…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane a anunțat, miercuri, ca va declanșa o greva de avertisment in data de 15 septembrie 2023. Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai importanta organizație sindicala a lucratorilor din domeniul feroviar din Romania, afiliata…

- Sindicatul National Finante Publice (SindFISC) a declansat conflictul de munca la nivelul grupului de unitati constituit din Ministerul Finantelor si institutiile din subordinea acestuia pe motiv ca „reprezentanții Guvernului refuza sa-si asume propriile angajamente”.

- Avocatii bucuresteni acuza ca, dupa doua saptamani de discutii, Guvernul isi mentine pozitia de a impune profesiile liberale cu o contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) in sistem real, neplafonat. Aceștia susțin ca vor apela la toate demersurile si remediile legale și nu exclud proteste…

- Federația Naționala Sindicala din Asistența Sociala și Protecția Copilului FNS „Pro.Asist” amenința cu acțiuni in strada, in cazul in care ordonanța de urgența cu masuri de reducere a cheltuielilor bugetare va fi aprobata in forma in care a aparut in spațiul public. Sindicaliștii cer, in schimb, eliminarea…

- Este haos in sistemul sanitar! Nici bine nu s-a incheiat greva din Educație, caci angajații din Sanatate susțin ca nu renunța și continua protestele. Și asta nu este tot. Sindicaliștii amenința cu greva generala din data de 27 iulie, asta daca autoritațile nu le vor lua in considerare revendicarile.