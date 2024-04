Greva generala declanșata luni in Poșta Romana s-a incheiat miercuri dimineața dupa ce noul contract colectiv de munca a fost inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca din București, a anunțat Blocul Național Sindical (BNS). Pe pagina de Facebook, sindicaliștii sunt acuzați de tradare, dupa ce au acceptat creșterea salariilor in medie cu maxim 370 de lei net in doua etape, de la 1 iulie și 1 septembrie. Inițial, aceștia cerusera cresterea cu 400 lei net a salariilor si creșterea sporului de loialitate.