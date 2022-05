Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din cadrul Postei Romane organizeaza, sambata, un miting de protest in fata Guvernului, pentru a atrage atentia cu privire la problemele cu care se confrunta compania. Potrivit unui comunicat de presa, la protest se estimeaza o participare de circa 2.500 de membri de sindicat veniti din…

- Sindicaliștii ies in strada, in fața ferestrelor sediului Guvernului condus de catre Nicolae Ciuca. Un miting de protest la care sunt așteptate cateva mii de persoane este anunțat pentru miercuri, 6 aprilie, in Piața Victoriei, in fața sediului Guvernului, urmat de un marș spre Piata Constitutiei.…

- Mai multe sindicate din industria metalurgica, reprezentand in principal angajati de la ALRO Slatina si de la Alum Tulcea, organizeaza luni un miting de protest in fata Guvernului, principala revendicare fiind reglementarea pietei de energie. Actiunea este organizata de Sindicatul Liber Alro, Sindicatul…

