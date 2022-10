Stiri pe aceeasi tema

- „Marșul Anti-Saracie”, inițiat de sindicaliștii Cartel Alfa, ajunge joi, 20 octombrie, in București. Romanii picheteaza sediul Guvernului, dar iși vor striga pasurile și in Piața Revoluției. Romanii cer creșterea salariilor și a pensiilor Coloanele de oameni nemulțumiți se vor strange azi in Capitala.…

- Sindicalistii Cartel Alfa protesteaza, joi, in Bucuresti si cer cresterea urgenta a salariilor si pensiilor, dar si reducerea costurilor de trai. Doua caravane au plecat din zona Ardeal si Moldova, fiind organizate proteste pe traseu, sindicalistii intalnindu-se in Capitala, transmite News.ro. ”Preturile…

- Protest in fața Prefecturii Valcea din cauza prețurilor și a salariilor Foto arhiva : Alex Lancuzov Realizator: Mira Gombos - Zeci de persoane protesteaza la aceasta ora în fața Prefecturii Vâlcea nemulțumite de creșterea prețurilor și de salariile mici. Acțiunea face parte din seria…

- Sindicalistii ies in strada, nemultumiti de salariile mici si preturile uriase. Ei mai vor si deblocarea negocierilor colective prin modificarea Legii dialogului social. Protestele au inceput ieri, sub forma a doua caravane care au pornit simultan: una din Ardeal, cealalta din Moldova. Organizatorii…

- Peste 300 de persoane protesteaza in centrul municipiului Targu Jiu. Este vorba de membri ai sindicatelor afiliate Confederației „Cartel Alfa”, care a inceput un marș anti-saracie la nivel național. Gorjenii care se afla in Piața Prefecturii din Targu Jiu poarta parcarte cu privire la creșterea prețurilor…

- Proiectul „Strazi deschise” se incheie in weekendul 15-16 octombrie cu un program festiv pe Calea Victoriei si in cartierul Rahova, informeaza un comunicat al Primbariei Capitalei. Finalul proiectului „Strazi deschise” 2022 este marcat de cea de-a sasea editie Spotlight, festivalul de arta vizuala,…

- Cateva mii de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei, dupa ce au plecat in mars de la Piata Universitatii. Este vorba despre aproximativ 3.000 de oameni care se afla in fata Palatului Victoria. Protestul a fost anuntat in urma cu cateva zile de liderul AUR, George Simion. Duminica, acesta…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor protesteaza din nou, miercuri, in Piata Victoriei, membrii sindicatului nefiind de acord cu masura propusa prin proiectul de Ordonanta de