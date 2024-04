Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a emis un document prin care propune reducerea concediului de creștere a copilului, actul conținand de asemenea referințe la varsta de pensionare a femeilor și noua lege a pensiilor care prevede perioade reduse in funcție de numarul de copii.Reprezentanții…

- Angajații din sistemul sanitar vor ieși, azi, la protest in centrul Capitalei. Acțiunea, anunțata de Federația Solidaritatea Sanitara, este programata sa inceapa inainte de pranz, in Piața Victoriei. De la sediul Guvernului, participanții vor porni in marș spre ministerele Sanatații și Muncii, apoi…

- Serviciile de ridesharing (Bolt, Uber ș.a.m.d.) sunt nevoite sa respecte regulile dupa care funcționeaza taximetriștii din Romania și, implicit, din județul Mureș. Decizia a fost luata miercuri, 6 martie, de catre reprezentanții Guvernului, in urma unor discuții pe tema modificarii OUG 49/2019, discuții…

- Greva generala din primarii, anunțata pentru luni, a fost amanata doua saptamani. Potrivit Sindicatului Solidaritatea Comunelor și Orașelor din Romania, decizia a fost luata in urma consultarii membrilor care in proporție de 85% au fost pentru acordarea unui nou termen Guvernului pana la care sa le…

- Angajații din 34 de primarii din județul Mureș vor intra, din 5 februarie, in greva generala, conform notificarii trimise de Sindicatul Național SCOR al Salariaților Comunelor și Orașelor din Romania primarilor acestor localitați. Sindicaliștii considera ca salariile lor sunt cu 30% mai mici fața de…

- Un protest spontan al angajaților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii a avut loc la data de 18 ianuarie 2024. Federația Publisind a luat act de acțiunea Sindicatului salariaților din cadrul CNCD, afiliat Federației. Aproximativ 80% dintre angajații instituției au decis azi sa opreasca…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

