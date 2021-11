Simptomele Omicron, de la oboseală extremă, dureri musculare, până la tuse seacă Noua varianta a Covid-19, Omicron, prezinta “simptome ușoare”, dar diferite fața de cele observate in cazul infectarii cu COVID-19. La acest moment, nu exista motive de panica, susține Angelique Coetzee, președinta Asociației medicale sud-africane, primul medic din Africa de Sud, care a semnalat apariția acestei tulpini. Principalele simptome ale Omicron observate de medicul de la Pretoria sunt “oboseala puternica timp de una-doua zile, durere de cap, dar și in restul corpului, febra in cazul anumitor pacienți, dar fara temperatura ridicata”. Medicul spune ca a remarcat inca de la primii pacienți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și-a exprimat, marți, ingrijorarea cu privire la epidemia de Covid-19 in Europa, estimand ca aproape 700.000 de decese s-ar putea inregistra suplimentar pe continent pana in martie 2022. Prognozele OMS arata ca 25 de tari din regiunea europeana – care include 53…

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- Hans Kluge, directorul OMS Europa, s-a aratat pesimist vineri, 10 septembrie, fata de imunizarea prin vaccinare. Kluge nu crede ca vaccinul – doar el – poate opri pandemia de COVID-19.Motivul ar fi variantele noului coronavirus , care au redus perspectiva imunitatii colective. Hans Kluge indeamna,…

- Noua tulpina, denumita ”Mu”, identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, s-a raspandit pana acum si in alte tari din America de Sud si in Europa și a fost clasificata pana in prezent drept ”varianta de monitorizat”, potrivit AFP, citata de Agerpres . Organizația Mondiala a Sanatatii…

- Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID-19, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, potrivit AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor…