Simpozion dedicat Dictatului de la Viena. Av.Valer Cîmpian, primarul Careiului în 1940 Vineri, 31 august 2018, la Sala Festiva de la colegiul Tehnic Iuliu Maniu a avut loc un simpozion dedicat Dictatului de la Viena si consecintelor acestuia pentru romani. Asociatia fostilor expulzati si refugiati din 1940, filiala Carei, a avut ca invitati persoane deosebit de bine documentate in domeniu si anume col(r) Constantin Mosincat de la Oradea, presedintele Asociatiei Nationale a cavalerilor de Clio, Costel Oprea de la Bucuresti, directorul Centrului pentru politici locale si ing.Valer Rebeleanu, nepotul primarului Careiului din 1940, Valer Cimpian. Autor al volumului ,,1940-strigatul … Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

