- A fost stabilita noua conducere interimara a PNL Timiș, dupa demisia lui Nicolae Robu din funcția pe care o deținea la nivelul filialei, in urma eșecului de la alegerile locale. Biroul Politic Executiv al PNL a validat noile mandate.

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert Live, moderata de jurnalistul Dragoș Boța, deputatul și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat ca nimeni nu poate sa spuna ca Nicolae Robu nu a muncit de dimineața pana seara pentru acest oraș. „Putem recunoaște ca Nicolae Robu a facut multe greșeli,…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, conduce cu 54,88% din voturile electoratului timisorean, urmat de Nicolae Robu (PNL) cu 34,10%, potrivit numaratorii paralele partiale anuntate de USR PLUS. Cei doi sunt urmati de candidata PSD-PPU, Voichita Lazureanu…

- Izbucnire din PSD dupa ce PNL a incercat sa blocheze majorarea pensiilor cu 40%. Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, ii acuza pe liberali ca au canalizat „foarte multa energie” pentru a bloca itrarea in vigoare a majorarii punctului de pensie cu 40%: „De cateva luni asistam cum v-ați luat la…

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat le recomndaa membrilor si simpatizantilor sai-i voteze pe Dominic Fritz pentru Primaria Timisoara si Alin Nica pentru presedintia CJ Timis. De asemenea, FDGB sustine PNL la CJ Timis si CL Timisoara. Evident, acolo unde comunitatea germana are candidati, FDGB…

- Victor Ponta a afirmat ca exista un blat intre PSD si PNL, motiv pentru care moțiunea de cenzura de luni nu va trece. In replica, presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, susține ca Ponta este un mincinos care nu-și poate controla parlamentarii. Luni se voteaza motiunea de cenzura depusa de PSD la adresa…

- Liderul USR-PLUS Timiș, Cristian Moș, așteapta o reacție din partea primarului Nicolae Robu, dupa dezvaluirile recorder.ro in ceea ce privește deversarea de substanțe toxice in raul Timiș dintr-o stație de epurare folosita pentru tratarea gunoaielor colectate de Retim. Moș a scris, pe Facebook, un mesaj…

- Deputatul social-democrat, Alfred Simonis, care este si presedintele PSD Timis, a facut un apel la primarul in functie si candidatul PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu, de a se retrage din cursa electorala, ”scutind astfel Timisoara de o dezonoare nemeritata”, avand in vedere trimiterea in judecata…