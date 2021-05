Stiri pe aceeasi tema

- Ana Radu a oferit un interviu de colecție la Antena Stars. Vedeta a povestit cum a ajuns de la fata de la țara sa fie astazi o creatoare de moda de succes, mai ales ca parinții s-au impotrivit carierei sale. Familia vedetei iși dorea sa o marite și sa aiba nepoți.

- Problemele de sanatate ale Mioarei Roman (81 de ani) le-au facut pe fiicele sale Oana și Catinca sa o interneze intr-un centru medical unde sa poata beneficia de monitorizarea specialiștilor 24 de ore din 24. Mioara Roman a fost internata intr-un centru luxos, iar Oana marturisea in urma cu cateva saptamani…

- Roxana Dobrițoiu nu știe ce sa mai creada de cand și-a gasit mașina avariata de trei ori in doar cateva zile. Nepoata lui Adi de la Valcea a povestit pentru Antena Stars ca și-a descoperit autoturismul in parcare cu cauciucul taiat și ca ia in calcul ipoteza ca cineva poate ii vrea raul, deși și-ar…

- Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei sale, in direct in cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars. Vedeta a declarat ca Mioara Roman este internata pentru o luna intr-un centru de ingrijire și recuperare ce aduce mai mult a hotel de 5 stele și nu a azil, așa cum a…

- Gabriela Cristea și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și le-a dezvaluit cu ce problema de sanatate se confrunta de mai mulți ani. Astfel, partenera de viața a lui Tavi Clonda nu a avut nicio problema in a marturisi faptul ca are o alergie la nivelul unghiilor, motiv pentru care…

- Gabriela Cristea a avut parte de reale și grave probleme de sanatate in urma cu mai mult timp. Vedeta a recunoscut, la Antena Stars, ca a avut momente in care nu a mai putut vedea, astfel ca a preferat sa iși ia o masura de siguranța decat sa provoace un accident.

- In ultima perioada, Mioara Roman a avut probleme de sanatate și a suferit o intervenție chirurgicala. Pentru ca nu s-a refacut, mama Oanei Roman are nevoie de ajutor, așa ca fiica ei a angajat o femeie pentru a sta in permanența cu aceasta. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, Oana Roman…