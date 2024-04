Simona Halep a fost subiectul unor controverse, dupa ce s-a retras din meciul impotriva Ucrainei, motivand ca are probleme medicale. Cu toate acestea, unii spun ca situația este cu totul diferita. A mințit Simona Halep? Federația Romana de Tenis a anunțat ca Simona Halep se retrage din echipa de Billie Jean King Cup a Romaniei […] The post Simona Halep, prinsa cu minciuna? Cum a fost filmata sportiva din Romania dupa ce a anuntat ca s-a accidentat appeared first on Playtech Știri .