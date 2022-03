Stiri pe aceeasi tema

- Constanteanul Horia Tecau a preluat functia de capitan-nejucator al echipei nationale de senioare a Romaniei, selectionata care ne reprezinta in Billie Jean King Cup, noul nume sub care se disputa Fed Cup. Alina Cercel-Tecsor va fi in continuare antrenoarea echipei Romaniei, informeaza Federatia Romana…

- Constanteanul a incheiat activitatea de jucator de tenis si incepe un nou capitol in cariera sa. Dupa ce a pus punct carierei de jucator, campionul constantean Horia Tecau isi va continua activitatea in tenis, intr un rol de antrenor, la selectionata feminina a Romaniei. Ma bucur sa anunt ca voi ramane…

- Horia Tecau a confirmat, luni noapte, ca va deveni capitanul nejucator al echipei Romaniei de Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup. Recent retras din activitate, jucatorul de tenis a adaugat ca are incredere in echipa care are șansa in aprilie sa se califice la Turneul Final. ​

- Horia Tecau, retras din cariera de tenismen dupa intalnirea Spania - Romania din Cupa Davis, va fi capitanul nejucator al echipei feminine de Billie Jean King Cup, fosta FedCup, a declarat Razvan Itu, directorul general al FR Tenis, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razvan Itu, directorul general al Federatiei Romane de Tenis, a dezvaluit ca Horia Tecau (37 de ani) va fi noul capitan nejucator al echipei de tenis feminin a Romaniei. Retras dupa meciul cu Spania de la Cupa Davies, pierdut de Romania cu scorul de 1-3, Horia Tecau il va inlocui pe Adrian Segarceanu…

- Simona Halep (23 de ani, #30 WTA) solicita ajutor pentru Adrian Macarie, ofițerul de presa al Federației Romane de Tenis aflat in stare grava la spital. Halep a distribuit pe Instagram un mesaj postat de Cosmin Hodor, fostul director al turneului ATP de la Bucuresti care solicita public ajutor pentru…

- Simona Halep le cere fanilor ajutorul pe contul personal de Instagram, sportiva distribuind un mesaj în care se precizeaza ca este nevoie de sânge pentru ofițerul de presa al Federației Române de Tenis, acesta suferind un accident vascular. Adrian Macarie se afla internat la…

- Simona Halep, Horia Tecau, Gheorghe Hagi si Adrian Mutu vor participa la meciuri demonstrative care vor avea loc in 2022, la Cluj-Napoca, la a treia editie a evenimentului Sports Festival. „Sports Festival, unicul festival dedicat sportului din Romania, revine anul viitor cu surprize si super evenimente…