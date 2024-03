Simona Halep poate reveni pe teren. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus semnificativ suspendarea

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus marți pedeapsa Simonei Halep la 9 luni, in loc de 4 ani, potrivit unui comunicat oficial. Decizia TAS este una definitiva. Reducerea suspendarii inseamna ca Simona Halep poate reveni imediat pe teren, transmite G4Media.ro. Cel mai important element al comunicarii…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Decizia este definitiva.Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc intre 19 și 31 martie. Pentru ca nu mai are niciun punct WTA Simona va fi nevoita sa…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a emis decizia oficiala in cazul Simonei Halep, iar suspendarea sportivei se reduce la doar 9 luni, termen care curge de la data de 7 octombrie 2022. Ca urmare a deciziei TAS, Simona Halep poate reveni in circuitul profesionist de tenis, pentru ca a depașit cu mult cele…

- Simona Halep a primit verdictul TAS in cazul suspendarii sale, iar veștile nu pot decat sa o bucure. Conform deciziei TAS, suspendarea pentru Simona Halep a fost redusa de la patru ani la noua luni, a confirmat avocatul ei. Asta inseamna ca ea se poate intoarce imediat pe terenul de tenis. De asemenea,…

- Au fost multe momente extrem de dificile pentru Simona Halep. Nu ascunde ca este o jucatoare emotiva, iar problemele din ultima vreme legate de suspendare și acuzațiile de dopaj au marcat-o in mod semnificativ. Sportiva a decis sa vorbeasca despre ele intr-un turneu mediatic in Franța, chiar inainte…

- Cazul de dopaj al Simonei Halep va fi analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv intre 7 și 9 februarie, iar președintele Federației Romane de Tenis, George Cosac, este convins ca suspendarea de 4 ani primita de fosta lidera WTA va fi redusa.

- Simona Halep (32 de ani) a reacționat, marți, 12 decembrie, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat ca audierile in cazul de dopaj va avea loc in perioada 7-9 februarie 2024.Simona Halep a publicat un mesaj video pe contul de Instagram, in care se declara incantata ca a aflat datele la care…

- In așteptarea unui verdict la TAS in cazul de dopaj, dupa ce a primit o suspendare inițiala de 4 ani, jucatoarea de tenis Simona Halep, 32 de ani, se afla la Paris, unde a caștigat și la junioar (2008) și la senioare (2018). Dubla caștigatoare de Grand Slam, suspendata pana in octombrie 2026, a publicat…