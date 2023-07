Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit miercuri in incinta unui tribunal din Kiev dupa ce s-ar fi baricadat intr-o incapere si ar fi declansat un dispozitiv exploziv, a declarat ministrul de Interne Ihor Klimenko.Oficialul a notat ca este vorba despre „informatii preliminare”, relateaza Reuters. ❗️Preliminary info on the…

- Ierarhia la nivel judetean si al Municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a care participa la admiterea in invatamantul liceal va fi afisata miercuri, la ora 18:00. Asta dupa ce Ministerul Educației a publicat o lista greșita a mediilor, care nu respecta regulile de ierarhizare. Acestea…

- Grupul de presa controlat de Evgheni Prigojin se va inchide, a declarat directorul unei publicatii online din acest trust, ceea ce evidentiaza inrautatirea situatiei sefului mercenarilor, la o saptamana dupa esecul unei scurte revolte organizate de luptatorii sai din Grupul Wagner, relateaza Reuters,…

- The world’s largest aircraft carrier, the USS Gerald R. Ford, sailed into Oslo on Wednesday, a first for such a U.S. ship, in a show of NATO force at a time of heightened tension between NATO and Russia over the war in Ukraine, according to Reuters. The ship and its crew will be conducting training…

- European Council President Charles Michel said on Friday it was in the EU’s interest to maintain “stable and constructive” cooperation with China, as the Group of Seven countries met to consider China’s “economic coercion” and other concerns, according to Reuters. G7 leaders, gathering in the Japanese…

- Hungary did not approve the disbursement of the next tranche of military support for Ukraine provided under the EU‘s European Peace Facility (EPF), a government spokesman’s office said on Tuesday, according to Reuters. The EPF, created in 2021, is an off-budget instrument aimed at enhancing the EU’s…

- French Foreign Minister Catherine Colonna and her Chinese counterpart Qin Gang agreed on the need to “develop an economic relationship that is both stronger and more balanced”, the foreign ministry in Paris said after they met on Wednesday, according to Reuters. The meeting followed French President…

- Polonia construieste una dintre cele mai puternice armate din Europa si este pe cale sa aiba cea mai puternica armata terestra din regiune in termen de doi ani, a declarat duminica ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak, informeaza Reuters. Declaratia ministrului Apararii, Mariusz Blaszczak, a fost facuta…