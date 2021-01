Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a sustinut, luni la pranz, un antrenament transmis live pe un site de socializare pentru fanii sai inaintea plecarii in Australia, acolo unde va participa la primul turneu de Mare Slem al anului 2021. Antrenamentul a fost urmarit in direct pe Facebook de peste 1.000 de fani, acestia transmitandu-i…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 WTA, le ofera fanilor sai ocazia de a urmari live antrenamentul pe care susținut luni.Simona Halep se antreneaza la Complexul Olimpic „Sydney 2000″ de la Izvorani, pe un teren dotat cu tehnologia PlaySight, ce poate analiza și oferi antrenorului date despre evoluția…

- Dupa ce Simona Halep a anunțat ca nu va juca la Abu Dhabi, a venit și randul Patriciei Tig sa anunțe ca nu va participa la turneul din Emiratele Arabe Unite. Aceasta decizie a venit dupa ce jucatoarea din Galati a fost anuntata de organizatori ca se afla deja pe tabloul principal. Turneul de la Abu…

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...

- Pentru inceputul de an 2021, in perioada 6-13 ianuarie, se anunța un turneu de zile mari la Abu Dhabi. Sezonul incepe la Abu Dhabi, apoi se duce in Australia, la tuernul de Grand Slam, Australian Open. Daca pana acum, prezența romancei Simona Halep era o certitudine la Abu Dabhi, se pare ca aceasta…

- WTA planuieste startul sezonului 2021 incepand cu data de 4 ianuarie cu turnee in afara Australiei, inainte ca jucatoarele sa se deplaseze la Melbourne pentru carantina obligatorie de la Australian Open. „Suntem aproape sa finalizam saptamana viitoare posibilitatea de a organiza cateva turnee incepand…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a povestit un episod neplacut din cariera ei, petrecut in 2011, cand Federația Romana de Tenis nu a lasat-o sa vina la Centrul Național de Tenis, dupa ce nu a venit la un meci de Fed Cup. Despre Federatie...Am avut și momente mai puțin bune. Menționez pentru prima data…