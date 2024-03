Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani) ar revenit pe teren dupa un an și jumatate. A fost eliminata in turul 1 la Miami de Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), 6-1, 4-6, 3-6. Iar acum iși face planuri pentru viitoarele turnee la care poate participa. Ieșita din clasament pentru ca nu a jucat din cauza suspendarii in…

- Simona Halep (32 de ani) a fost eliminata in turul 1 de la Miami, 6-1, 4-6, 3-6 cu Paula Badosa in primul meci al romancei dupa aproape 19 luni. Absenta din circuit pentru o perioada indelungata, incapabila sa joace din cauza suspendarii pentru dopaj, care i-a fost redusa la Tribunalul de Arbitraj Sportiv,…

- Simona Halep a primit un wild card pentru a participa la Miami Open, primul turneu pentru ea dupa suspendarea de noua luni pentru dopaj. Fosta lidera mondiala o va intalni marți, 19 martie, pe Paula Badosa din Spania, o jucatoare pe care a mai infruntat-o de doua ori in cariera, dar acum calculele hartiei…

- Simona Halep isi pregatește revenirea pe teren la Miami, unde o va intalni pe spaniola Paula Badosa (73 WTA) in primul tur al turneului WTA. Turneul de la Miami va fi transmis in direct pe canalele Digi Sport in perioada 19-31 martie. Meciurile din turul intai se vor disputa incepand de marți, 19 martie,…

- Simona Halep (32 de ani) a ajuns la Miami, acolo unde va participa la turneul WTA 1000, intre 19 și 31 martie. Jucatoarea a postat o fotografie pe rețelele de socializare pentru a marca acest moment. Halep are din nou motive de bucurie. Nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, dar acum este gata…

- Simona Halep a plecat in SUA, pentru turneul de la Miami 19 31 martie , primul la care va participa dupa ce a primit din nou drept de joc, in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne TAS .Jucatoarea de tenis din Constanta nu a mai sustinut o partida oficiala din august 2022, a iesit…

- Simona Halep revine pe terenul de tenis dupa ce TAS i-a redus considerabil suspendarea primita in scandalul de dopaj cu Roxadustat. Romanca a anunțat pe contul sau de Instagram ca va participa la WTA Miami, unde a primit un wildcard din partea organizatorilor.

- In perioada 6 martie - 17 martie are loc turneul de la Indian Wells, unde Halep nu mai poate evolua, dar ea poate fi prezenta la turneul de la Miami, programat in perioada 19-31 martie.Halep nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce a fost suspendata din 7 octombrie 2022. Insa ea poate beneficia…