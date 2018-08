Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep – Kaia Kanepi, in primul tur de la US Open 2018. Jucatoarea romana, numarul unu mondial si principala favorita, o va infrunta pe estona in prima runda a turneului, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Halep (26 ani), care anul trecut…

- US Open 2018. Simona Halep, spre al doilea titlu de Mare Șlem al carierei. Patru romance in calificari. Feminin, turul I Simona Halep (16 de ani, 1 WTA, favorita 1) – Kaia Kanepi (Estonia, 44 WTA) Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 20 WTA, favorita 21) – Marketa Vondrousova (Cehia, 19 ani, 102 WTA)/ primul…

- Simona Halep și Roger Federer au oferit una dintre imaginile zilei, la New York, inainte de US Open. Cei doi jucatori s-au intalnit pe teren, iar un fotograf a surprins momentul. Roger Federer s-a antrenat inainte de turneul de Grand Slam, la scurt timp dupa ce Simona Halep terminase antrenamentul ei…

- Desi eliminata prematur din turneul de Grand Slam de la Wimbledon, Simona Halep se mentine, si saptamana aceasta, pe primul loc in clasamentul WTA, insa avansul constantencei in fata urmatoarei clasate, daneza Caroline Wozniacki, s-a micsorat. Simona are o „zestre” de 7.571 puncte, iar nordica, 6.740…

- Simona Halep ar putea ajunge pe locul 5 in topul caștigurilor all-time din tenis. Atinge ”pragul” de 29 de milioane de dolari, daca caștiga la Wimbledon. Simona Halep a devenit principala favorita la Wimbledon, iar caștigarea trofeului ii poate ridica premiile totale din tenis la 29 de milioane de dolari.…

- Asociația de Tenis Profesionist (WTA) a transmis pe site-ul oficial ca Simona Halep care acum este numarul unu mondial va avea o misiune extrem de grea la Wimbledon. Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, este avertizata de WTA ca va avea o misiune dificila in a incerca sa cucereasca un titlu…

- La orele 20,00! Simona Halep se intoarce luni in Romania dupa triumful de la Roland Garros. Vine acasa cu trofeul la care viseaza din copilarie. Numarul 1 mondial si-a adaugat in palmares primul titlu de Mare Slem din cariera. La ora 16, cand va ateriza la Otopeni, TVR va avea o editie speciala dedicata…

- Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, a inceput saptamana cu numarul 32 pe locul I WTA, cu 7.970 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni. Ea are un avans de 1.226 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul 2. Finalista RG, americanca Sloane Stephens a urcat de pe…