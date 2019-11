Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 28 de ani, a incheiat anul 2019 pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis. Cu un turneu de Mare Șlem caștigat in 2019, Wimbledon, și doua finale WTA disputate, la Doha și la Madrid, Simona Halep este in atenția jurnaliștilor americani. Tennis Magazine, cea mai prestigioasa…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,97%, iar ROBOR la 6 luni a scazut la 3,05%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, dupa potrivit datelor publicate, vineri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform…

- Simona Halep a parasit Turneul Campioanelor 2019 dupa faza grupelor, dar nu se intoarce cu mana goala acasa. Astfel, sportiva din Constanța va primi o suma consistenta pentru participarea la competiția care incheie sezonul 2019. Concret, Simona Halep va incasa 610.000 de dolari pentru cele trei meciuri…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 4 WTA, a abandonat meciul cu jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 WTA, din etapa a II-a a Grupei Violet de la Turneul Campioanelor, la scorul de 6-3 pentru adversara potrivit news.roAndreescu s-a accidentat la genunchiul…

- Presa din Canada a reacționat imediat dupa partida dintre Simona Halep și Bianca Andreescu, de la Turneul Campioanelor.Jurnaliștii apreciaza modul in care a luptat Andreescu in fața romancei și pun eșecul pe seama lipsei de experiența. Au vorbit in termeni laudativi la adresa ei, dar sunt…

- Simona Halep, 28 de ani, 5 WTA, a debutat la Turneul Campioanelor, luni, intr-un meci cu Bianca Andreescu. Sportiva originara din Constanța a cerut ajutorul antrenorului in setul 1, la scorul de 4-3 pentru Andreescu. Simona era frustrata, dupa ce revenise de la 1-2 la 3-2, apoi pierduse doua game-uri…

- Simona Halep va participa pentru a șasea oara la Turneul Campionelor, iar fostul lider mondial a precizat ca spera ca la aceasta ediție sa aiba evoluții mai bune. Jucatoarea din Constanța va debuta luni, 28 octombrie, in compania sportivei din Canada, Bianca Andreescu.Cele doua jucatoare se…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (29 ani, 106 WTA) a invins-o in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (21 ani, 100 WTA). Romanca a obținut victoria in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, dupa doua ore si 10 minute.