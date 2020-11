Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, intr-un interviu pentru Digisport, ca niciun moment nu a crezut ca noul coronavirus nu exista si a subliniat ca s-a protejat cat a putut pentru a evita infectarea. Insa, la 31 octombrie, a anuntat ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Citește…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 WTA, a vorbit despre perioada in care a fost infectata cu noul coronavirus. Sportiva a dezvaluit, intr-un interviu acordat pentru Digi Sport, ce simptome a avut.Pe parcursul infectiei am avut febra, dureri de cap si dureri musculare, dar bine ca nu a fost mai rau. N-am…

- Simona Halep a declarat ca niciun moment nu a crezut ca noul coronavirus nu exista si a subliniat ca s-a protejat cat a putut pentru a evita infectarea. Insa, la 31 octombrie, a anuntat ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. "Dupa Covid-19 am avut o perioada de zece zile de recuperare, dar acum…

- Simona Halep va reveni in fruntea clasamentului WTA daca va reusi sa castige titlul in turneul de Mare Slem de la Roland Garros. Romanca ocupa in acest moment locul doi in clasament. Turneul de la Roland Garros va debuta, duminica, la Paris. Locul 1 in WTA este ocupat in acest moment de australianca…

- Edilul de la 3 a adaugat ca sora lui este asimptomatica si are o stare generala buna. „I-am recomandat sa nu se duca sa-și faca radiografie la plamani, de ce sa se iradieze daca n-are niciun simptom?”, a declarat Robert Negoita pentru sursa citata. Referitor la perioada in care el insusi…

- Angelique Kerber a parasit turneul de la Roma înca din runda inaugurala, favorita numarul 15 fiind învinsa de Katerina Siniakova (Cehia - 61 WTA). Angie nu a izbutit sa modifice tabela în dreptul ei de mai mult de patru ori, victoria adversarei fiind una categorica, scor 6-3,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca in luna septembrie urmeaza o perioada in care se asteapta o crestere a numarului de cazuri de COVID-19. „Urmeaza o luna cu mai multi factori care pot duce la o crestere a numarului de cazuri, in consecinta a cresterii transmiterii comunitare. Luni va fi o…