Simion, tot mai greu de ucis Intr-un interviu oferit deunazi in direct la o televiziune de sistem, George Simion a afirmat cateva adevaruri care, dincolo de demontarea – inca o data – a tinichelelor care i se atarna de picioare, ne aduc in fața un lider din ce in ce mai articulat, deja redutabil. Președintele AUR și-a structurat treptat temele și are FORMULARI clar mai inspirate decat in trecutul nu prea indepartat. Incepe sa capete ștaif politic. Iese din clinciuri cu abilitate, dar – eschivandu-se – nu uita sa și puncteze cu un-doi-uri la figura, lasandu-și interlocutorul (care i-a intins cu șiretenie mai multe curse)… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

