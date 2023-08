Stiri pe aceeasi tema

- AUR a organizat un protest, joi, la Ministerul Sanatații, „impotriva vaccinarii obligatorii”. Protestul a degenerat, iar Jandarmeria a decis sa suplimenteze numarul de efective. George Simion se dezice insa de acest protest. Politicianul posteaza pe Facebook un mesaj in care anunța ca se afla in drum…

- "Asistam azi la un nou protest marca AUR, cu violente, imbranceli si scandal. George Simion dezinformeaza romanii si foloseste populatia in propriul interes electoral, cu unicul scop de a destabiliza societatea si de a semana ura si dezbinare. Vedem si astazi duplicitatea liderului AUR: in timp ce indeamna…

- Prezența ministrului roman de Externe la Chișinau prefateaza vizita oficiala pe care premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, o vor face miercuri in Republica Moldova. De altfel, pentru Marcel Ciolacu este prima vizita externa ca premier.

- Președintele AUR, George Simion, i-a lansat mai multe intrebari premierului desemnat Marcel Ciolacu și a spus ca este curios sa afle raspunsurile, asta pentru ca AUR vrea sa știe cu cine va guverna din anul 2024.”M-am uitat, așa, astazi in sala și n-am ințeles cine face circ și scandal. ”Prea facurați…

- S-a rupt prietenia sudata in peluze. Presedintele AUR, George Simion, a anuntat ca deputatul de Timis Ciprian Titi Stoica va fi exclus din partid, dupa ce a sunat mai multi parlamentari ca sa-i injure. Simion a afirmat ca Stoica are probleme cu alcoolul. Noaptea imbibata in alcool in care a sunat mai…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, este acuzat ca interzice magiunul de prune, dupa ce mai multe produse ar fi fost retrase din magazine. Sursa articolului: Șeful ANPC, acuzat ca interzice magiunul de prune – Scrisoare ANONIMA Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Președintele USR, Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca Uniunea Salvați Romania va avea pe 17 iunie un Congres pentru pregatirea anului electoral 2024.

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, a intrat, marti, impreuna cu mai multi parlamentari AUR, in anticamera biroului presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pentru a discuta cu acesta, insa a fost intampinat de liderul grupului PSD, deputatul Alfred Simonis, care i-a cerut imperativ…