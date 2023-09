Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 iulie 2023, in jurul orei 17.45, polițiștii din Teiuș au depistat, in flagrant delict, un barbat de 47 de ani, din județul Arad, in timp ce incerca sa valorifice peste 200 de litri de motorina, pe care ar fi sustras-o, anterior, din rezervorul camionului pe care lucreaza in calitate de…

- Andreea Esca reușește sa atraga atenția și atunci cand iese in public și se pare ca prezentatoarea TV știe care este „secretul” unei dimineți productive. Spunem asta pentru ca vedeta poate sa renunțe la șoferul personal, dar nu și la cafea.

- Alexandru Cumpanașu se poate baza pe familie oricand, așa ca, este surprins des in compania celor mai importante persoane din viața lui. De curand, a fost vazut alaturi de soție, impreuna cu fiica lor și se pare ca sfatul celor doua este cu adevarat important.

VIDEO ȘTIREA TA| Șofer surprins pe pista de biciclete din Parcul Dendrologic Alba Iulia: „Pistele sunt mai nou pentru mașini și am ratat informația?"

- Momentul in care o femeie ar incerca sa regizeze un accident a fost publicat pe o rețea de socializare. Din imaginile video, se observa ca femeia cu un copil de mana alearga in fața unei mașini in Piața Centrala.

- Daniel Tudorache face in așa fel și atrage atenția atunci cand iese pe strazile Capitalei. Fostul primar al Sectorului 1 a fost surprins alaturi de o femeie misterioasa, cu care a stat la povești minute in șir. Iata cum au filmați cei doi.

- Au inceput dimineața cu o bubuitura ... in mașina. Trei automobile de lux s-au ciocnit pe o strada din orașelul Durlești, municipiul Chișinau. S-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 10:35.