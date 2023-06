Politica italiana se opreste pentru a-i aduce ultimul omagiu lui Silvio Berlusconi. Ministrii si premierul si-au golit agendele pentru sapte zile, timp in care parlamentarii nu voteaza nicio lege, iar partidele isi amana sedintele. Intre timp, simpatizantii depun flori si suveniruri cu sigla echipei de suflet, AC Milan, la vila fostului premier. Doua mii de oameni vor asista miercuri la slujba de inmormantare, oficiata in Domul din Milano, iar 20.000 de persoane sunt asteptate in afara catedralei.