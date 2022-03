Siguranța auto: Ce trebuie să conțină trusa de prim aujutor a mașinii. Amenzi usturătoare pentru cei care nu au trusă medicală Siguranta este intotdeauna cea mai importanta. Cu atat mai mult siguranta auto. Soferii trebuie sa se asigure in permanenta ca vehiculul pe care-l conduc este sigur si echipat corespunzator pentru a nu se pune pe ei, pe cei dragi sau pe alti participanti la trafic in pericol. Ce trebuie sa cuprinda un kit de siguranta auto Un kit de siguranta auto trebuie sa cuprinda, conform legii, un extinctor, o trusa medicala, triunghiuri reflectorizante precum si o vesta reflectorizanta. Acesta este continutul minim al trusei de siguranta. In plus, potrivit Ordinului nr. 987/2007, este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

