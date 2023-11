Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva amanari, nava spațiala Psyche de la NASA este pregatita de lansare (programata pentru data de 13 octombrie 2023 - n.r.)! Misiunea lansata de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, SUA va calatori sute de milioane de kilometri pana la un asteroid bogat in metale de la marginile centurii…

- O femela de baribal (urs negru american) care a fost vazuta in parcul Disney World din Orlando, un oras din sud-estul Statelor Unite, a provocat luni inchiderea temporara a cel putin 10 atractii turistice din acest parc tematic inainte sa fie in cele din urma capturata, au anuntat reprezentantii Agentiei…

- Președintele Joe Biden merge in Florida pentru a evalua pagubele provocate de uraganul IdaliaPreședintele SUA, Joe Biden, merge sambata in Florida pentru a evalua pagubele provocate de uraganul Idalia. In program nu a fost stabilita nicio intalnire cu Ron DeSantis, guvernatorul republican al statului…

- Stația Spațiala Internaționala a trecut miercuri (30 august) peste uraganul Idalia, in spațiu, in timp ce furtuna a intrat in regiunea Big Bend din Florida ca un uragan de categoria 3, „extrem de periculos”, potrivit Reuters. Furtuna a forțat milioane de locuitori sa se evacueze sau sa ramana țintuiți…

- Doua persoane au murit, luni dimineața, dupa ce un elicopter de salvare al pompierilor din biroul șerifului din Broward s-a prabușit peste un mic complex de apartamente din Pompano Beach, Florida, SUA, au declarat autoritațile locale, citate de ABC News.La bordul elicopterului se aflau trei oameni,…

- Astronauții de la bordul capsulei SpaceX Crew Dragon s-au andocat duminica la Stația Spațiala Internaționala (ISS), incheind o excursie de o zi pana la intalnirea cu stația, de dupa lansarea din Florida, transmite CNN.

- NASA si SpaceX au trimis sambata patru astronauti spre Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul capsulei Dragon a SpaceX, dupa ce o prima incercare a fost anulata cu o zi inainte, relateaza AFP. Capsula Dragon, transportata de o racheta Falcon 9, a decolat la ora 03:27 (07:27 GMT) de la Centrul…

- O femeie a fost acuzata ca a pus in bautura unui barbat spray pentru gandaci, dupa ce s-au intalnit la un bar, scrie Mirror.co.uk. Veronica Cline, in varsta de 29 de ani, a fost acuzata de otravire dupa ce poliția a fost chemata la o proprietate din Florida, la primele ore ale dimineții de vineri,…