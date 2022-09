Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a, in fata caruia sute de mii de persoane vor veni sa se reculeaga pana la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb si era deja pregatit de acum 30 de ani, scrie publicatia The Times, preluata de AFP și Agerpres . Publicul nu va putea sa vada…

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a, in fata caruia sute de mii de persoane vor veni sa se reculeaga pana la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb si era deja pregatit de acum 30 de ani, relateaza luni publicatia The Times, citata de AFP.

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a, in fata caruia sute de mii de persoane vor veni sa se reculeaga pana la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb si era deja pregatit de acum 30 de ani, relateaza luni publicatia The Times, citata de AFP. Fii la curent cu cele…

- Un tribunal britanic l-a condamnat la un an și jumatate de inchisoare pe cascadorul care a dublat-o pe regina Elisabeta a II-a la Olimpiada din 2012, dupa ce acesta și-a aruncat prietena pe scari, femeia alegandu-se cu un umar rupt, scrie CNN.

- Tariful maximal DUBLAT pentru taxiuri in Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali Tariful maximal DUBLAT pentru taxiuri in Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali Miercuri, 27 iulie, in cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, printre proiectele de pe ordinea…

- In mijlocul unor discuții aprinse declanșate de supra-impozitarea jocurilor de noroc cu 40%, la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituția care reglementeaza și coordoneaza un domeniu atat de banos, s-a spart buboiul. Totul a inceput pe 29 martie 2021, cand fostul premier liberal Ludovic…

- ​Numarul de noi cazuri de COVID-19 s-a dublat in ultima saptamana fața de cea precedenta: Ce spune minstrul Sanatații ​Numarul de noi cazuri de COVID-19 s-a dublat in ultima saptamana fața de cea precedenta: Ce spune minstrul Sanatații ​Conform datelor transmise de Ministerul Sanatații, numarul de noi…

- Curiosii care trec in aceasta saptamana prin parcurile brasovene si pe la Varful Tampa pot privi Soarele cu ajutorul unui telescop. La Planetariul de la Gradina Zoologica vor vedea filme despre Soare, in saptamana solstitiului de vara