- Salvamont Suceava recomanda abordarea cu prudența a traseelor turistice, date fiind ninsorile cazute in aceasta perioada. Conform sursei citate, in zona montana a județului stratul de zapada este consistent de la 1.100 de metri altitudine. Zapada depusa in ultimele zile masoara peste 60 de centimetri…

- Partiile din statiunea Paltinis raman deschise pentru turisti, aici exista un strat de zapada naturala de 27 de centimetri, dar si zapada artificiala, in ciuda temperaturii de plus trei grade de afara. "Vrem sa inviem sau cel putin sa le aducem aminte schiorilor ca pe vremuri, odata cu…

- Stratul de zapada in Moscova a ajuns la 56 de centimetri dupa o ninsoare despre care meteorologii ruși spun ca a fost „apocaliptica”. Traficul rutier a fost paralizat, iar zeci de zboruri au avut intarzieri, transmite EFE. „In Moscova au cazut 56 de centimetri de zapada (…), ultima data cand a nins…

- Stratul de zapada atinge 15 centimetri in Pasul Tihuta si in vecinatatea lacului Colibita si 10 centimetri la Valea Blaznei, la poalele Muntilor Rodnei, iar temperatura exterioara a coborat pana la minus 4 grade Celsius in aceste zone, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud.…

- Stratul de zapada atinge 15 centimetri in Pasul Tihuta si in vecinatatea lacului Colibita si 10 centimetri la Valea Blaznei, la poalele Muntilor Rodnei, iar temperatura exterioara a coborat pana la minus 4 grade Celsius in aceste zone, potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul de Jandarmi…

- Iarna si-a intrat pe deplin in drepturi in orasul Causeni, unde s-a depus un strat de 10 cm de zapada. Un locuitor al orasului, Serghei Cerga, a transmis redactiei noastre imagini video parca desprinse din poveste, chiar de la el din curte.

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un cod galben de frig, lapovița, polei, ploaie și ninsoare, valabil pentru 18 județe și municipiul București in urmatoarele trei zile. In timp ce in Capitala stratul de zapada ar putea ajunge și la 20 de centimetri, in județele vizate ar putea fi și…

- Riscul de avalanșa in Munții Fagaraș este ridicat. Stratul de zapada proaspata depașește 50 de centimetri. Conform Salvamont Sibiu, in urma ninsorilor abundente din ultimele zile, s-a depus un strat consistent de zapada proaspata care pe alocuri depașește 50 de centimetri. Peste acest…