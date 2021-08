Stiri pe aceeasi tema

- Un caine de miros special dresat pentru a verifica pasagerii de pe aeroportul din Sibiu a identificat 3 persoane ca fiind infectate cu coronavirus. Una dintre persoane a fost depistata pozitiv și dupa efectuarea testului rapid. O alta persoana a avut test negativ, iar a treia persoana trecuse prin boala…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate pana la 1 august, de caini politisti, special antrenati la scoala MAI din oras. „Este un lucru…

