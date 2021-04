Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Sibiu a amendat Asociația „Prietenii Berzelor” din Sibiu, care s-a implicat in salvarea celor doi pui de urs gasiți de un localnic langa o casa in Biertan, pentru ca i-a transportat și predat mai departe ONG-ului care deține sanctuarul de urși din Zarnești fara a avea documente.Puii de…

- The "Prietenii Berzelor" ("Friends of Storks") Association was fined by the Sibiu Environmental Guard with a fine of 10,000 lei, after the association's volunteers rescued two bear cubs, abandoned near Biertan commune, which are currently at the sanctuary in Zarnesti, in Brasov County, announced…

- In urma articolului „ Din seria omul frate cu natura – o relație dezastruoasa ” publicat in ediția noastra online din 15 martie, am primit și reacția Garzii de Mediu Neamț. Ce aflam din acest raspuns este faptul ca Primaria Borlești s-a autosesizat și chiar a doua zi a facut curațenie pe malul paraului…

- Cei doi ursuleți au fost gasiți, fara mama, de un localnic și au ajuns marți seara la sanctuarul Libearty pentru urși din Zarnești, județul Brașov. Puii de urs erau infometați și au fost gasiți langa o casa din județul Sibiu. Un localnic i-a observat și a contactat Asociația „Milioane de Prieteni”,…