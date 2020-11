Stiri pe aceeasi tema

- 37 de sibieni, care petreceau sambata la o cununie intr-o curte din localitatea Scoreiu, au fost amendati de politisti, potrivit unui comunicat de presa remis duminica și citat de Agerpres. „Indiferenta fata de masurile restrictive a transformat darul de cununie in amenda. In cursul zilei de 14 noiembrie,…

- In cursul zilei de 14 noiembrie, in jurul orei 11,00, in curtea unui imobil din localitatea sibiana Scoreiu, polițiștii Secției de Poliție Rurala Porumbacu de Jos au depistat 37 de persoane care participau la un eveniment privat (cununie).

- Un barbat din Nasaud, in varsta de 35 de ani, cautat de polițiști, a fost gasit spanzurat. Barbatul a plecat voluntar de acasa in dimineața zilei de ieri și nu s-a mai intors. Mama lui a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat dispariția. La cautarile de astazi au participat polițiști din cadrul Serviciului…

- Doua clanuri din Maramureș si-au reglat conturile chiar in timpul unui botez, organizat vineri noapte in localitatea Ticau, orasul Ulmeni, scrie Adevarul. Scandalul s-a lasat soldat cu ranirea grava a unui tanar de 21 de ani, care a fost internat la spital dupa ce fratele sau a intrat cu mașina in el…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat dat in urmarire pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea.”La data de 26 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca și Serviciul pentru Acțiuni Speciale,…

- La data de 26 septembrie anul curent, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au depistat, pe raza municipiului Cluj-Napoca, un barbat în vârsta…

- La data de 20 august 2020, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii, cu sprijinul polițiștilor Secției 4 Poliție Rurala și Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare în comuna Viișoara, la locuințele unor…

- La data de 20 august, a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, cu sprijinul polițiștilor Secției 4 Poliție Rurala și Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!