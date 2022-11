Propagandistul rus Vladimir Soloviov cere in timpul emisiunii sale pedeapsa cu moartea pentru militarii ruși care iși abandoneaza pozițiile militare din Ucraina. De asemenea, cere personalului sau sa interzica orice utilizator online care ii cere sa-și arate propriul eroism in prima linie a frontului, noteaza jurnalista Julia Davis. Meanwhile in Russia: top propagandist Vladimir Solovyov is demanding the death penalty for Russian servicemen who abandon their military positions. He is also demanding for his staff to ban any online users who ask him to show his own heroism on the frontlines. pic.twitter.com/hbDq38mFAE…