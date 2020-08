Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca o decizie privind deschiderea noului an scolar va fi luata in a doua jumatate a lunii august. Reactia acestuia vine la scurt timp dupa ce asociatiile elevilor au protestat in fata Guvernului. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a precizat ca autoritatile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a prezentat luni, la Digi24, unul dintre scenariile pregatite de autoritați pentru ca elevii sa se intoarca la școala, in siguranța, la toamna. El a spus ca, in acest moment, nu considera necesara amanarea inceperii noului an școlar, potrivit postului de televiziune,…

- Ministrul Sanatații, a facut cel mai așteptat anunț. Acesta a pregatit o evaluare și o propunere pentru prim-ministru și pentru președinte. Nelu Tataru, anunțul de care se temeau toți romanii. Se intampla de la 15 iulie Intrebat daca vor fi impuse noi restricții, Nelu Tataru a declarat marți ca de la…

- Nelu Tataru a anuntat ca masurile de relaxare ce ar fi urmat sa intre in vigoare de la 1 iulie vor fi amanate. Ministrul Sanatatii a precizat ca decizia s-a luat ca urmare a cresterii numarului de cazuri din ultima perioada. Nelu Tataru se gandeste si la anumite masuri restrictive suplimentare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca romanii ar putea reveni la viata normala,de dinainte de pandemia de coronavirus, spre sfarsitul verii, „dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat". El a vorbit și despre un al doilea val de COVID-19 in țara.

- Dupa ședința de astazi, de la Guvern. Klaus Iohannis a ieșit public și a clarificat situația elevilor bolnavi ori carantinați care trebuie sa susțina examenele de Bacalaureat ori Evaluarea Naționala in mai puțin de o luna.

- "Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, autoritatilor locale, necesarul de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. In…

- Ministrul Sanatații ar urma sa ajunga, in cursul dupa-amiezii, la sediul Legislativului. La solicitarea parlamentarilor USR, Nelu Tataru a fost invitat la dezbateri pe marginea subiectului ultimei perioade: situația provocata de noul coronavirus. Discuțiile de la Camera Deputaților, pe tema „Criza de…