Şi înfrângerile pot fi… spectaculoase! Echipa de prim eșalon baschetbalistic – CSM Petrolul Ploiesti s-a despartit frumos de fani, reusind sa faca un meci bun in fata campioanei en-titre a baschetului romanesc, U-BT Cluj-Napoca. Chiar daca a pierdut cu 97-92 (23-25, 26-21, 20-25, 28-21), echipa noastra (sa nu uitam, nou-promovata!) a jucat de la egal la egal cu o formatie oaspete prinsa, e drept, intre doua meciuri extrem de importante sustinute in sferturile de finala ale FIBA Champions League, reusind sa arate ca poate fi oferit un baschet de calitate, asa cum a facut-o buna parte din acest prim sezon in Liga Nationala. Clujul a… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

