- CUVANT ȘI INDEMN DUHOVNICESC DE ANUL NOU – PARINTELE CALISTRAT ROSTIT LA MIEZUL NOPȚII, LA CUMPANA DINTRE ANI, DUPA RUGACIUNILE DE DEZLEGARE ȘI DE SANATATE, LA ORA 12.00, LA TRECEREA IN NOUL AN – 2023. Iubiți credincioși, Dumnezeu sa va binecuvinteze, masa, casa, pruncii, holdele și dobitoacele cu…

- – Avem pe Cer un soare care ne lumineaza și ne incalzește in chip material, iar la acest praznic luminos vedem pe Soarele Hristos venit din veșnicia Cerului ca Prunc Sfant in ieslea Bethleemului sa lumineze in intunericul pacatului, cautand umanitatea cazuta de la fața Tatalui. – Lumea cazuta din…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) prin C.N. Romtehnica S.A., si Compania Elbit Systems Ltd din Israel au semnat marti acordul-cadru de furnizare a produsului „Sistem UAS tactic-operativ clasa II”. Potrivit unui comunicat de presa al MApN, acordul-cadru, care a fost atribuit prin derularea unei proceduri…

- Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, nascandu-se din parinți simpli, era și el smerit cu inima și bun cu viața. In copilaria sa a fost pastor de oi și, crescand, s-a impartașit nunții celei legiuite și s-a facut tata de copii. El viețuia cu cinste și cu placere de Dumnezeu, urmand…

- Inainte de a se impușca in cap cu arma tatalui sau, fiul procurorului constanțean Teodor Nița i-a transmis un mesaj audio tatalui sau, prin care il anunța ce are de gand sa faca. Tanarul, in varsta de 31 de ani, i-ar fi spus tatalui sau „am vrut doar sa iubesc”, sugerand ca sufera din dragoste. […]…

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- Nascuta in secolul al XI-lea in Epivata, in apropiere de Istanbulul de astazi, Sfanta Parascheva a fost crescuta cu dragoste de Dumnezeu, avand un frate care s-a calugarit, cu numele Eftimie, și a ajuns episcop al localitații Madite. Auzind chemarea Mantuitorului ca și ea sa pașeasca pe calea monahismului,…

- Una dintre cele mai populare cantarețe din Rusia, Alla Pugaciova, a anunțat ca a fugit din țara natala și se afla in Israel. Conform publicației Meduza „Diva muzicii pop” a facut anunțul pe pagina sa de Instagram, intr-o postare in care le-a mulțumit fanilor ei „pentru dragoste și sprijin, pentru capacitatea…