- Fiica primarului New York-ului, Bill de Blasio, a fost arestata sambata noapte in timpul unui protest din apropiere de Union Square, au declarat surse din politie citate de DPA, conform agerpres.ro.Chiara de Blasio, de 25 de ani, facea parte dintr-un grup de circa 100 de persoane care…

- New York-ul a obținut recordul nedoritla cazurile de coronavirus confirmate, in comparație nu numai curestul SUA, ci cu toate statele lumii. Raportarile de joi aratau159.937 cazuri de COVID-19, peste Spania (153.000 de cazuri) șiItalia (143.000). Diferența infectarilor fața de joi era de10.000 de cazuri.In…

- "Aceasta decizie a fost luata pentru a evita scene precum cele din Italia, acolo unde Armata a fost obligata sa recupereze cadavre din biserici sau chiar de pe strazi", a explicat consilierul Mark Levine. Potrivit primarul Bill de Blasio, aceasta decizie ar fi una temporara. "Vorbim…

- Dramaturgul Terrence McNally, recompensat de-a lungul carierei sale prestigioase cu mai multe premii Tony si un premiu Emmy si supranumit "bardul teatrului american", a murit marti la varsta de 81 de ani in Florida din cauza unor complicatii medicale provocate de noul coronavirus, informeaza DPA,…

- Primarul orasului New York, epicentrul epidemiei de coronavirus din Statele Unite, Bill de Blasio, a descris, duminica, epidemia drept cea mai mare criza de la Marea Criza Economica si a solicitat ca armata americana sa se mobilizeze pentru a evita ca sistemul de asistenta medicala sa fie depasit…

- New York, metropola care fremata de viața, pare acum un oraș fantoma. Cu peste 700 de cazuri de imbolnaviri de Covid-19, locuitorii au inteles apelul autoritatilor si s-au adapostit in case. Imaginile aeriene surprinse cu drona arata orasul New York aproape parasit, in contrast cu imaginile din zilele…