Și-a ucis soția în bătaie, apoi a anunțat la 112 că a murit în somn. A fost imediat încătușat Un barbat din judetul a crezut ca ii poate pacali pe polițiști. A sunat la 112 și a anunțat ca soția lui a decedat in somn. La fața locului, polițiștii au costat ca femeia avea pe corp urme de bataie. Soțul femeii a fost imediat incatușat și reținut. Iși batuse crunt nevasta. Potrivit unui comunicat […] The post Și-a ucis soția in bataie, apoi a anunțat la 112 ca a murit in somn. A fost imediat incatușat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit pe loc, iar alți doi au fost raniți, miercuri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Bucecea, din județul Botoșani. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 29C, in zona localitații Bucecea, județul Botoșani.…

- Un roman a murit și alți conaționali au fost grav raniți, dupa ce o școala aflata in contrucție s-a prabușit, in orașul Anvers, relateaza presa din Belgia. Incidentul s-a produs, vineri, pe un șantier din cartierul Nieuw Zuid. In total, au murit doi oameni, noua sunt raniți, iar alți trei au fost dați…

- Cea de-a treia fetița de la Ungra, Brașov, care a fost spalata pe cap de mama ei cu o soluție toxica care trebuia sa ii indeparteze paduchii, a murit la spital. Fetița, de 8 ani, fusese dusa la Spitalul din Targu Mureș sambata, dupa ce mama ei a spalat-o pe cap cu tomoxan, un antiparazitar […] The post…

- Nu se știe excat cum s-a produs explozia autoturismului. Unii martori spun ca ar fi avut loc un incendiu la mașina, urmat de explozie, alții susțin ca autoturismul a explodat dintr-o data, imediat ce afaceristul a urcat in mașina. Este vorba despre un cunoscut om de afaceri din Arad, proprietar al unei…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Finanțatorul echipei de fotbal FCSB nu este atat de suparat pentru pierderea titlului dupa meciul cu Sepsi, cat este pentru pierderea, in ultimul an, a cinci dintre cei mai apropiați prieteni din copilarie, din cauza pandemiei. “In ultimul an, mi-au murit cinci prieteni apropiați, de-o varsta cu mine.…

- Un barbat și-a omorat, duminica, soția și copilul in varsta de 15 ani in curtea unei biserici din judetul Arges. Tragedia s-a petrecut in satul Draghici, unde un baiat și mama acestuia au fost gasiți morți. Cei doi au fost descoperiți fara suflare in curtea bisericii. IPJ Argeș a fost sesizat despre…

- Doi alpinisti straini, un american si un elvetian, au murit pe Muntele Everest, au anuntat, joi, organizatorii expeditiei din Nepal, relateaza AFP. Alpinistul elvetian „a suferit de epuizare” dupa ce a ajuns pe varful muntelui (8.848,86 metri), a declarat serpasul Chhang Dawa, de la agentia Seven Summit…