- Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de peste 9,7 milioane lei la o companie de ride-sharing din Bucuresti, care nu a inregistrat toate veniturile si a declarat contracte de munca de 2 ore desi angajatii lucrau mai mult, anunța Ziarul Financiar.

- In contextul controversei iscate de acuzatii de falsuri expuse la Muzeul National de Arta al Romaniei in expozitia „Victor Brauner. Intre oniric si ocult”, organizatorii expozitiei dedicate artistului suprarealist la Muzeul National de Arta Timisoara, la inceputul anului 2023, precizeaza ca expozitia…

- Laura Giurcanu se bucura din plin de compania oamenilor dragi, mai ales atunci cand este vorba despre sora ei. Caștigatoarea de la America Express și Bianca Giurcanu au o relație speciala, iar de curand, au fost surprinse impreuna. Cine le-a mai ținut companie.

- Cei trei drumeți au urcat cu mașina la Piatra Arsa, in judetul Dambovita, iar cand au vrut sa coboare de pe munte au gasit autovehiculul inzapezit. Aceștia au sunat la 112 pentru a cere ajutorul autoritatilor, iar jandarmii montani i-au preluat si i-au coborat in siguranta de pe munte, scrie News.ro.Trei…

- Utilizand o metoda prin care pot fi montate baterii pentru un numar de pana la 42 de modele de mașini obișnuite, care au motoare cu ardere interna, compania nou inființata e-Revolt spune ca poate reduce timpul de conversie de la cateva luni la doar o zi, potrivit Euronews.

- Chiar daca nu sta prea bine pe plan amoros, caci și in prezent nu și-a gasit jumatatea, Cuza pare ca exceleaza la capitolul financiar. Asta nu o spunem noi, ci imaginile surprinse cu noul bolid de lux al artistului sunt graitoare. Cum arata bijuteria pe patru roți pe care și-a achiziționat-o de curand.

- Șerban Huidu a fost implicat, marți, intr-un accident ușor de autoturism in București, care a avut loc in zona podului Basarab. Al doilea șofer implicat se afla intr-un autoturism cu care face taximetrie alternativa. Acesta l-a acuzat pe Huidu ca i-ar fi taiat calea. Vedeta a recuoscut, pentru Realitatea…

- Un barbat de 50 de ani care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic de acestia, fiind oprit in Sectorul 5. A incercat sa dea cu masina peste politisti si s-a blocat in autoturism, agentii fiind nevoiti sa sparga geamul pentru a-l imobiliza.