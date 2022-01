Ce sentinta au dat totusi judecatorii in acest caz? Un hot de biciclete a fost prins chiar de proprietarul vehiculului. Hotul facuse imprudenta de a reveni cu bicicleta in zona de unde o furase. Antecedentele penale i-au adus hotului o pedeapsa cu executare, chiar daca judecatorii au apreciat drept sincera dorinta manifestata de acesta de a se indrepta. La sfarsitul lunii mai 2019, G.S. a semnalat politiei faptul ca intr-una dintre noptile precedente ii fusese furata bicicleta, marca Felt, prin taierea sistemului antifurt. Vehiculul era parcat in complexul Palas Mall, langa cladirea UBC 1. Timp…