Autoritatile dintr-o suburbie a orasului Chicago, in nordul Statelor Unite, cauta luni un tanar suspectat ca ar fi implicat in moartea a sapte persoane gasite in doua case din apropiere, noteaza AFP, citat de Agerpres. Luni, „un total de sapte persoane au fost gasite impuscate mortal", a declarat Bill Evans, seful politiei din orasul Joliet, […]