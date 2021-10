Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol este in mare forma inaintea confruntarii cu Inter Milano din faza grupelor Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au invins fara mari probleme formația Sfantul Gheorghe Suruceni in cea de-a 14-a etapa a Diviziei Naționale.

- Petrocub a obținut a treia victorie consecutiva in Divizia Naționala și a urcat pe primul loc in clasament. Echipa antrenata de Lilian Popescu a dispus cu 6-1 de Dinamo-Auto, in cadrul etapei a 13-a, transmite IPN. Oaspeții au deschis scorul in minutul 5, prin Marin Caruntu, dar frații Sergiu și Mihai…

- Sheriff Tiraspol este pregatita de super meciul cu Real Madrid din faza grupelor Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au facut incalzirea pentru meciul de pe Santiago Bernabeu la Ternovca, acolo unde a jucat aseara cu Dinamo-Auto Tiraspol.

- Bayern Munchen este de neoprit in Bundesliga! Bavarezii au obținut a cincea victorie consecutiva, dupa ce a invins-o cu scorul de 3-1 pe Furth. Gazdele au reusit sa se impuna chiar daca au jucat in inferioritate numerica aproape o repriza.

- Victorie de senzație! Sheriff Tiraspol a debutat feeric in faza grupelor Ligii Campionilor, reușind sa invinga in prima etapa pe Șahtar Donețk, una dintre cele mai titrate echipe din Ucraina. "Galben-negrii" s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-0.

- Milsami Orhei este de neoprit in actuala ediție a Diviziei Naționale. "Vulturii roșii" au obținut a cincea victorie consecutiva in campionat. De aceasta data, Milsami s-a impus pe teren propriu in fața formației Dinamo-Auto Tiraspol in cea de-a șaptea etapa.

- Milsami Orhei a obținut a patra victorie consecutiva in Divizia Naționala de fotbal. „Vulturii roșii” au dispus pe teren propriu de FC Florești, scor 4-1.Oaspeții au marcat primii, prin Andrei Cobeț. Milsami s-a aruncat in atac, insa portarul advers a fost de neinvins.