Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty și-a facut publica sfașietoarea intenție de a filma videouri in care le spune „adio” celor dragi. Actrița a fost diagnosticata cu cancer la san anul trecut, iar boala i-a ajuns acum și la spinare.

- In pofida progresului uimitor in domeniul oncologic la nivel mondial, in țara noastra persista percepția ca diagnosticul de cancer ar fi o sentința. Noi, cei de la Medpark, ne-am propus sa schimbam lucrurile! Timp de cațiva ani am format o echipa de profesioniști pasionați și am achiziționat echipamente…

- Daca ești femeie, ai varsta cuprinsa intre 25 și 61 de ani, acum este momentul potrivit sa te adresezi la medicul de familie, pentru o programare la testul citologic (Pap-test), pe care il poți efectua gratuit, in condiții de siguranța. Ministerul Sanatații a reluat campania naționala „Pastreaza sanatatea!…

- O femeie, de 41 de ani, din municipiul Motru, Gorj, a cerut ieri ajutor poliției, dupa ce ar fi fost agresata de catre soțul sau. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, un barbat, de 42 de ani, din municipiul Motru, ar fi exercitat acte de violența asupra soției sale, aducandu-i…

- Vladuț a murit de aceeași boala care i-a ucis parintele. Mama și tatal lui au suferit de aceeași maladie iar boala nu l-a cruțat nici pe fiul lor, care și-a gasit sfarșitul mult prea devreme.

- Au trecut patru luni de cand a fost infectat cu coronavirus si se simte foarte bine, ba chiar are motiv de sarbatoare. Umbla vorba ca mariajul dintre Printul Albert de Monaco si sotia nu este cel mai fericit din lume, dar iata ca cei doi au ajuns, cum necum, la aniversarea de noua ani de casnicie.

- Polițiștii clujeni au reușit sa o gaseasca pe clujeanca de 34 de ani, care a fost data disparuta de acasa in urma cu mai bine de 2 saptamani.De asemenea, sora femeii a transmis un mesaj pe Facebook in care susținea ca aceasta ar fi fost rapita de o secta.”Fetița asta e sora mea!!! Este disparuta!!!…